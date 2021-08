Metelen

Der jüdische Friedhof an der Schöppingener Straße erfährt in diesen Tagen eine Aufwertung. Nicht nur, dass der Heimatverein ein neues Tor für den Gottesacker angefertigt hatte – jetzt wurden auch die vier Grabsteine von Moos und Flechten befreit. Engagierte Metelener und angehende Konfirmanden trafen sich dazu am Dienstagnachmittag, um die Steine im mühsamer Arbeit zu säubern.

Von Dieter Huge sive Huwe und Sabine Jarnot