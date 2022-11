Metelen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Metelener Sendplatz öffnet am Freitag. Mit dabei sind auch die Frauen vom Montagstreff, die in einer der Buden Selbstgebasteltes anbieten. Sie treffens ich immer Montags, um in gemütlicher Runde ihre kleinen und großen Geschenkideen umzusetzen.

Von Dieter Huge sive Huweund