Neue Ideenschmiede eines Global Players

Wheelabrator ist in den Neubau an der B 70 umgezogen

Metelen

Eines der größten Unternehmen in Metelen, der Strahlanlagen-Spezialist Wheelabrator, hat seinen neuen Standort im Industriegebiet Peddenfeld an der Bundesstraße bezogen. Ein Besuch zeigt, dass das weltweit vernetzte Technologiezentrum nicht nur modernste Büros gebaut hat, sondern auch eine Werkhalle. In dieser können 16 unterschiedliche Anlagen aus dem Portfolio von Wheelabrator für Tests an Werkstücken der Kunden eingesetzt werden.

Von Dieter Huge sive Huwe