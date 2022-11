Neue Satzung soll Bäume besser schützen

Metelen

Eine detailliertere Baumschutzsatzung wollen die Bündnisgrünen für den Ort. Dafür stellten sie in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses einen entsprechenden Antrag. Der neue Ordnungsrahmen für Bäume in der Gemeinde soll detaillierter sein als das bereits seit 25 Jahren geltende Regelwerk. Die Grünen orientierten sich im Rahmen der Einbringung ihres Antrags an der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes.

Von Dieter Huge sive Huwe