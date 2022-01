Niara wird wieder zur Baustelle

Die Zahl der Mädchen und Jungen, die vor Ort einen den Kindergarten besuchen sollen, wächst weiter. Im neuen Kindergartenjahr 2022/23 wird deshalb eine zusätzliche Gruppe benötigt. Diese soll in der Kita Niara eingerichtet werden – zunächst als Provisorium. Bis der Anbau an das erst im Vorjahr bezogene Gebäude fertiggestellt ist, dürfte es mindestens bis zum zeitigen Frühjahr des kommenden Jahres dauern.

Die Fahrradständer wurden in diesen Tagen noch in frischen Beton gesetzt, praktisch als letztes Element der neuen Kita Niara, die bereits seit dem Sommer des vergangenen Jahren von Mädchen und Jungen in drei Gruppen besucht wird. Doch es ist bereits absehbar, dass die Bauarbeiter schon in diesem Sommer wieder anrücken werden. Niara wird erweitert.