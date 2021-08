Nicht mehr ganz in dieser Welt

Andre Krausch versetzte sogar schon TV-Juror Bruce Darnell in Hypnose. Am Wochenende demonstrierte das Nordlicht unter den Hypnotiseuren im Irish Pub „Irrlicht“ seine Fähigkeiten, verblüffte die freiwilligen Protagonisten und begeisterte das Publikum.

Es war eine Premiere in Metelen, denn zum ersten Mal gab es im Ort eine öffentliche Hypnose-Show. Die „ Rundglasdeckelgruppe“ um Dirk Lating und Michael Sünker hatte am Samstag Abend den Hypnotiseur André Krausch aus Emden ins „Irrlicht“ eingeladen. Und der zeigte an freiwilligen Probanden, was alles passieren kann, wenn sich jemand auf eine ganz neue Erfahrung einlässt.