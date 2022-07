Nippes und Nützliches – nicht nur für Nachteulen

Metelen

Flohmärkte starten gewöhnlich in aller Herrgottsfrühe. Nicht so in Metelen: hier findet der erster Nachtflohmarkt am 20. August von bis 22 Uhr auf dem Sendplatz statt. Die Idee dazu hatte eine Clique aus dem Ort, die schon in ihrem Namen „M-Town“ ihre Verbundenheit mit der Vechtegemeinde ausdrückt.

Von Dieter Huge sive Huwe