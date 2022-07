Notstand in den Regalen

Fiebersaft für Kinder ist zur Mangelware geworden. Auch in der Region sind die Apotheken leergekauft, zumindest herrscht in den Regalen meist gähnende Leere. Das gilt auch für die Malteser-Apotheke in Metelen, in der die Mitarbeiter – angesprochen auf den Medikamenten-Notstand – nur mit den Schultern zucken können. Ihre Befürchtung: Die Lage könnte sich noch verschärfen – Alternativen sind schwierig zu finden oder zu verabreichen. Das sieht nicht gut aus, vor allem für die nahende Herbst- und Winterzeit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper