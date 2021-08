Nur der Diebstahl war zu beweisen

Vor dem Landgericht Münster hatte sich jetzt ein 26-jähriger Metelener zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte im einen schweren räuberischen Diebstahl in Tateinheit mit Nötigung und Schusswaffengebrauch zu Last gelegt. Zu beweisen war lediglich eine der Taten.

Wegen Diebstahls wurde jetzt ein 26-jähriger Mann aus Metelen vom Landgericht Münster zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt. In der Anklage wurde ihm ein schwerer räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit Nötigung und Schusswaffengebrauch vorgeworfen. Die Taten sollen in einer Nacht im Juni des vergangenen Jahres verübt worden sein.