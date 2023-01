Nur noch wenige Corona-Regeln

Metelen

Die Corona-Regelungen in öffentlichen Einrichtungen, die noch vor einem Jahr das Leben der Metelenerinnen und Metelener geprägt haben, sind bis auf einige Sonderregelungen aufgehoben. So darf die Verwaltung wieder ohne Anmeldung betreten werden. Anders sieht es in den Alteneinrichtungen des Ortes aus. Hier gilt nach wie vor eine Testpflicht. Die Corona-Teststelle an der Mühle arbeitet bis auf weiteres weiter.

Von Dieter Huge sive Huwe