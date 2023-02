Panflöte berührt die Zuhörenden

Panflöte und Orgel – eine nicht alltägliche klangliche Verbindung zweier Instrumente. Bereits im Jahr 2020 hatten die Metelener in der Stiftskirche die Gelegenheit, diese Symbiose kennenzulernen. Jetzt war Hannah Schlubeck, die noch als Matthias Schlubeck bekannt war, mit der Panflöte erneut zu Gast, diesmal begleitet von Ignace Michiels an der Orgel. Hannah Schlubeck gilt weltweit als eine der führenden Panflötistinnen und war Schülerin unter anderem von Gheorghe Zamfir. Sie hat sich bei fast 2 000 Konzerten über die Kontinente hinweg einen Namen gemacht. Ignace Michiels arbeitet als künstlerischer Dozent an der Hochschule Gent, ist Gastprofessor am Wheaton College in Chicago und unterrichtet das Spielen der Orgel auch am Konservatorium in Brügge. Daneben ist er Organist der St.-Salvator-Kathedrale in Brügge und veranstaltet die dortigen Kathedralkonzerte.

