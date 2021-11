Pappelreihe fällt fürs neue Stadion

Metelen

Die Bauverwaltung der Gemeinde hat eine Liste aufgestellt zu den Forstarbeiten, die in diesem Herbst und Winter anstehen. Besonders markant ist dabei die geplante Abholzung der Pappelreihe, die am Ufer der Vechte gegenüber der Walkenmühlen-Sporthalle steht. Hintergrund ist dort die Anlage des neuen Sportplatzes inklusive Tribünenanlage. Außerdem soll die Vechte in dem Bereich renaturiert werden.

Von Dieter Huge sive Huwe