Pfarrsaal wird zum Bienenkorb

Fleißig waren in den vergangenen Wochen die Handwerker im Pfarrzentrum Oase. Dort bereiteten sie die Räume des Erdgeschosses vor für den Einzug von zwei Gruppen der Kita St. Josef. Rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres sind sie fertig geworden, so dass am Mittwoch in den provisorischen Gruppenräumen gestartet werden kann.

Kita-Leiterin Anja Wenselowski (l.) und Verbundleiterin Aloisia Alteepping begrüßen am Mittwoch die Mädchen und Jungen der U3-Gruppen im Provisorium, das die Handwerker in den vergangenen Wochen im Pfarrzentrum Oase gebaut haben.

Noch sieht es arg nüchtern aus im Erdgeschoss des Pfarrzentrums Oase an diesem Donnerstag. Doch das wird in spätestens einer Stunde ein Ende haben. Dann rollt der quietschgelbe Lkw der Spedition an, der jede Menge Spielzeug, Liegekissen, Stühle, Tischschen und all die anderen Dinge, die für den Betrieb einer Kita notwendig sind, bringt. Schon am Mittwoch der kommenden Woche ist dort, wo sich noch bis Ende Juni kirchliche Gruppen trafen, Start für zwei Gruppen der Kita St. Josef.