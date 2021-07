Planung fürs Zeltfest im August läuft

Es ist das Party-Event im Ort, das jährliche Zeltfest im Industriegebiet. Zweimal musste es ausfallen, – der Pandemie wegen – jetzt soll es im August neu aufleben. Das Team um Organisator Ludger Kock ist in Gesprächen mit den Genehmigungsbehörden, um bis zu drei Open-Air-Partys auf dem Gelände im Peddenfeld vorzubereiten. Diese sollen an den Samstagen ab dem 21. August stattfinden.

Es gehört zum Jahres-Festkalender einfach dazu, das Zeltfest Metelen. Zweimal gab es Absagen des großen Party-Events im Ort wegen Corona, jetzt soll es im August nachgeholt werden – diesmal unter freiem Himmel. „Wir sind bereits in der Vorbereitung und in Gesprächen mit den zuständigen Behörden“, bestätigte Ludger „Lupo“ Kock, dass das Organisationsteam schon in die Hände spuckt.