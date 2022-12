PV-Freiflächenanlage: Sonnenstrom-Produktion auf bisherigen Ackerflächen in Planung

In Metelen könnte es möglicherweise bald eine erste Freiflächenanlage für die Erzeugung von Sonnenstrom geben. Für zwei Ackerflächen im Bereich der Waldseesiedlung gibt es Anfragen zur Errichtung einer solchen Anlage. Flächen neben Bahnanlagen und Autobahnen sind begünstigte Standorte für PV-Freiflächennutzung. Für die Anlieger soll jetzt eine Informationsveranstaltung anberaumt werden.

Nach Informationen dieser Zeitung entwickelt sich an der Ortsgrenze Metelens derzeit ein Projekt, das es in dieser Form bislang nicht gegeben hat. Auf einer Ackerfläche neben der Bahnlinie Gronau/Münster soll eine Freiflächenanlage für die Nutzung von Photovoltaik gebaut werden. Ein Investor hat sein Interesse an dem Projekt, das unweit der Waldseesiedlung geplant ist, angemeldet.