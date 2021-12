Reibungslos auch ohne Termin

Die zentralen Impftermine des Kreises Steinfurt erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele Orte waren schnell ausgebucht. Was auf einen großen Andrang schließen lässt, war im Metelener Bürgerhaus top organisiert. Wartezeiten gab es kaum, die Impfung war schnell erledigt. Auch Impfwillige ohne Termin konnten sich kurzfristig ihren Piks abholen.

An Marcel Bremer und Palitha Löher kam niemand unbemerkt vorbei. Sie hatten Freitagnachmittag Position am Eingang zum Bürgersaal bezogen, um die Anmeldelisten zu kontrollieren und jedem, der zur Sonderimpfaktion des Kreises Steinfurt kam, die erforderlichen Formulare auszuhändigen. Der Metelener Bürgersaal hatte sich einen Nachmittag lang in ein Corona-Impfzentrum verwandelt. „Unser Bürgerhaus eignet sich bestens für eine solche Aktion, die übrigens ein toller Service des Kreises Steinfurt ist“, bemerkte Bürgermeister Gregor Krabbe.