Rettung in letzter Not für den Korpus

Metelen

Viel länger hätten die Familie Stauvermann nicht warten dürfen: Der Zahn der Zeit nagte bereits gefährlich am Sandstein-Korpus der Hofkreuzes. Zwei Steinmetze nahmen sich im Auftrag der Familie deshalb des Kreuzes an, restaurierten den Korpus fachkundig, so dass er nun wieder den Unbilden des Wetters standhalten wird. Am Samstag stellten Familienmitglieder mit Unterstützung das Kreuz auf.

Von Dorothee Zimmer