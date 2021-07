Metelen

Das marode Stauwehr an der Mühle sorgt für Unmut. Die Heimatfreunde des Ortes fürchten um die Mühlentechnik, die durch die Versandung vor der Stauklappe beschädigt werden könnte. Anlieger des Altarms wiederum beklagen die Versandung auch in dem Bereich um Kocks Insel. Die Gemeindeverwaltung will nun gleich nach den Sommerferien zu einem Runden Tisch einladen.

Von Dieter Huge sive Huwe