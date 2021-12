Schlepper sorgen für Feststimmung

Landwirte brachten am Freitagabend mit einer prächtigen Lichterfahrt nicht nur Glanz und Freude in die Vechtegemeinde, sie vermittelten auch frohe Botschaften. „Ein Funke Hoffnung“ oder „Frohe Weihnacht“ war auf großformatigen Tafeln zu lesen, die von den Treckerfreunden und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein (LOV) an die weihnachtlich geschmückten Schlepper montiert waren. Die Traktor- Enthusiasten hatten diese Fahrt gemeinsam mit dem LOV organisiert, Bernhard Verst und Christian Lewing gehörten dabei zu den federführenden Kräften.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch