Schluss mit Heiermann und Groschen

Was von der alten Währung übrig blieb: In einigen Haushalten werden heute noch ein paar D-Mark-Münzen aus Gründen der Erinnerung aufbewahrt – bisweilen sogar in maßgeschneiderten, weich ausgeflockten Heinrich Ahmann von der Kreissparkasse weiß: Wenn heute noch D-Mark umgetauscht wird, handelt es sich in der Regel um Zufallsfunde, etwa im Zusammenhang mit einer Haushaltsauflösung.Hendrik Brink leitet die örtliche Geschäftsstelle der Kreissparkasse Steinfurt und berichtet, dass der Euro in der Bevölkerung längst angekommen ist. Ältere Kunden erwähnten mitunter noch die D-Mark.Volksbank-Filialleiter Christian Ernsting

Foto: Irmgard Tappe