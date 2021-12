Schreckensbotschaft am Neujahrstag

Die Textilindustrie prägte Metelen maßgeblich. Firmen wie Rawe, Schründer oder Roters waren große Arbeitgeber in der Gemeinde. Die Seidenweberei Gebhard war einer der letzten dieser großen Betriebe, der Anfang der 1970-er Jahre noch produzierte. Doch die Krise der Textilindustrie brachte auch für dieses Unternehmen das Aus. Die Insolvenz veränderte das Gesicht des Ortes und stürzte viele Familien in die Krise. Gemeinsam mit Gemeindearchivarin Sabine Jarnot blickt diese Zeitung in einer Serie ein gutes halbes Jahrhundert zurück und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen.

Am 19. November 1897 bekundet Metelens Amtmann von Martels in einem Schreiben an den Landrat zur „Lage der Industrie“, dass im letzten Jahr durch Entstehen neuer Industriezweige und durch Wachstum sich insbesondere die Textilindustrie entwickelt. „Die Seidenweberei Meckel et Co. beschäftigt 124 Arbeiter, Schroeder et. Comp. 77 Arbeiter. Der Tagelohn beträgt bei beiden Firmen 1,20 – 1,30 Mk. Der Geschäftsgang ist bei der Firma Schroeder gut und Aufträge genügend vorhanden.“ Die Garne wurden von der „Spinnerei Deutschland“ aus Gronau bezogen. Im Jahr 1927 übernahm die Fa. Gebhard, ein in Wuppertal ansässiges Familienunternehmen, das Werk.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren mehr als 500 Personen in sechs Betrieben der Textilindustrie beschäftigt, 1948 waren es noch 248 Beschäftigte. Weitere 200 arbeiteten auswärts in der Textilbranche. Auch ein Teil der 1000 Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Metelen kamen, war in diesem Industriezweig tätig.

1925 hatte Metelen 2703 Einwohner, 1946 schon 4144. Steigende Löhne und die Verlagerung der Produktion ins Ausland führten danach jedoch zu Firmenschließungen. Im Jahr 1973 waren noch 319 Beschäftigte in der Näherei Rawe und in der Seidenweberei Gebhard & Co. vor Ort.

Ende 1973 wurde die Seidenweberei als letzte der Webereien in Metelen stillgelegt.

Die Schreckensbotschaft erreichte die Familien in Metelen am Neujahrstag 1974 in einem Schreiben, das in den Postkästen oder einfach vor den Haustüren abgelegt worden war. Das Stammhaus der Firma in Wuppertal hatte drei Tage zuvor die Auflösung der Firma beim Amtsgericht beantragt.

Für die Angestellten und die Gemeinde war die Schließung eine Katastrophe. Gehälter fielen weg, die Kaufkraft im Ort wurde eingeschränkt, ein großer Gewerbesteuerzahler fiel aus. Wilhelm Langehaneberg, Andreher bei Gebhard, formulierte die Situation so: „Das ist genau so, als wenn Krupp in Essen pleite ginge.“

Bürgermeister Hermann Held von der CDU erklärte, dass pro Jahr annähernd 4,5 Millionen D-Mark in der Firma verdient und überwiegend in Metelen ausgegeben wurden. Der Rückgang der Kaufkraft bei der zu erwartenden hohen Arbeitslosigkeit ginge in die Millionen.

Eine andere Weberei als berufliche Alternative gebe es in der unmittelbaren Umgebung nicht, und zahlreiche Gebhard-Mitarbeiter seien in einem Alter, in dem sie sich einen Ortswechsel nicht mehr vorstellen könnten, abgesehen von dem Umstand, dass viele in Metelen ein Eigenheim hatten.

Der 60-jährige Obermeister Woldemar Müller war seit 40 Jahren in der Firma. Er hatte mit seiner Frau sechs Kinder großgezogen und versorgt und 27 Jahre lang in Tag- und Nachtschichten gearbeitet. Bis zum Eintritt in den Ruhestand hätte er noch zweieinhalb Jahre arbeiten müssen, um dann seine Rente zu beziehen. „Mal sehen, was sie mir zuweisen. Wer will mich denn haben?“

