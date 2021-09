Schwerverletzte im Fahrzeug eingeklemmt

Unfall in Metelen

Bei einem Unfall auf der Eper Straße in Metelen sind am Sonntagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Manfred Krude, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Metelen, ist das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und blieb auf auf dem Dach liegen. Ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Beide Insassen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen.