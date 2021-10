Seit genau sechs Jahrzehnten in Liebe und Treue verbunden

Am morgigen Sonntag sind sie auf den Tag genau sechs Jahrzehnte ein Ehepaar: Annemarie und Herbert Lösing (83 und 85 Jahre alt) feiern das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit. Die beiden sind im Ort fest verwurzelt und Vielen aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements bekannt – ein Engagement, für das Herbert Lösing sogar das Bundesverdienstkreuz erhielt.

Dabei stammen beide nicht unmittelbar aus der Vechtegemeinde. Herbert Lösing wurde in Ahaus-Wüllen geboren, wechselte mit seiner Familie aber schon im Kindesalter nach Metelen, wo der Onkel ein Malergeschäft am Bahnhof betrieb. Die Wiege von Annemarie Lösing, geborene Holtmanns­pötter, stand in Ochtrup. Ein Schützenfest in der Töpferstadt war es, bei dem sich die beiden kennenlernten. Herbert Lösing spielte damals im Metelener Spielmannszug Flöte.

Und die Ochtruper Pfarrkirche St. Marien war es auch, in der geheiratet wurde, bevor das Paar ins Haus des Onkels einzog. Hier musste sich Herbert Lösing als Maler ins Geschäft einbringen, nachdem sein Vater überraschend gestorben war.

Später arbeitete er als Weber bei Gebhard, wechselte danach zu einer Möbelfirma nach Epe und fand im St.-Sophienhaus schließlich einen langjährigen Arbeitsplatz als Erzieher, den er bis zu seinem Ruhestand ausübte. Herbert Lösing ist leidenschaftlicher Musiker, spielte in jungen Jahren mit Akkordeon und Orgel zum Tanz auf und begeistert noch heute die Senioren im St.-Ida-Haus mit seinen Ständchen. Daneben engagierte er sich im Heimatverein, leitete auch jahrelang den Plaggenstiäker-Chor.

Annemarie Lösing hatte vor der Heirat als Hauswirtschafterin in Süddeutschland gearbeitet und kümmerte sich jetzt um die stetig wachsende Familie: drei Mädchen und zwei Jungen erblickten im Laufe der Jahre das Licht der Welt. Ihre Mutter war darüber hinaus viele Jahre als Bezirkshelferin für die Frauengemeinschaft tätig und stets eine begeisterte Keglerin. Daneben hat sie viel Freude am heimischen, großen Garten. Besonders praktisch: Beide haben ihr grünes Refugium vom Küchenfenster aus direkt im Blick.

Am Sonntag gratulieren die Kinder und fünf Enkelkinder. Auch die Westfälischen Nachrichten sich den Glückwünschen zum Ehrentag an.