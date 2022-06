SFZ probt für sein Jahreskonzert

Metelen

Der Spielmanns- und Fanfarenzug bereitet sich seit längerer Zeit intensiv auf sein Jahreskonzert vor. Dieses findet am 10. September in einem eigens dafür aufgebauten Zelt auf dem Gelände am Schützenwald statt. Mit dabei ist auch der ausgezeichnete Spielmannszug Oeding.

Von Dieter Huge sive Huwe