Sieben Tage in der Woche engagiert

Manfred Schlüters (r.) kümmert sich im Auftrag der Gemeinde um die im Ort wohnenden Asylbewerber. Doch sein Engagement geht weit über das hinaus, was mit den monatlich 450 Euro abgegolten ist. Auch in seiner Freizeit engagiert er sich – an sieben Tagen in der Woche.

„Das läuft ganz gut, nicht, Simone?“ Manfred Schlüters fasst in nur vier Worten zusammen, was ihn in den vergangenen sechs Jahren beschäftigt und oftmals auch bewegt hat. Der Metelener hat vor dem Sozialausschuss über diese Arbeit berichtet, über Jahre, in denen er als Integrationshelfer Menschen, die aus fremden Ländern in Metelen Zuflucht suchten, geholfen hat. Und Simone, gemeint ist Simone Frahling, die Leiterin des Ordnungsamtes, nickt.