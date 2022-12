Spalier für beliebte Schulsekretärin

Doris Becking in den Ruhestand verabschiedet

Metelen

Doris Becking genießt seit Freitag den wohlverdienten Ruhestand. Zwei Jahrzehnte lang arbeitete sie als Schulsekretärin an den beiden Standorten der örtlichen Grundschule. In all diesen Jahren war die Ansprechpartnerin für die Mädchen und Jungen und die Schnittstelle zwischen den Eltern und dem Rektorat und den Lehrkräften. Verabschiedet wurde sie von den Kindern und dem Kollegium mit großer Dankbarkeit und Gesten der Sympathie.

Von Dieter Huge sive Huwe