Stimmzettel ist schon gedruckt

Metelen

Die Wahllisten sind so gut wie fertig, jetzt werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. In der Gemeinde Metelen liegen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September im Zeitplan. Wer sich für eine Briefwahl entscheidet, sollte auf jeden Fall den blauen Umschlag zukleben, sonst ist die Stimmabgabe für die Katz’.

Von Marion Fenner