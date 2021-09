Super-Idee: Kinder helfen Kindern

Metelen

In den Dienst einer guten Sache stellen sich Carla, Mia, Madleen und Wolke, die Wohngebiet „Im Rott“ am Samstag Kuchen und Waffeln für die von der Flutkatastrophe an der Erft betroffenen Kinder verkauften. 1850 Euro kamen dabei zusammen.

Von Rieke Herbering