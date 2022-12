Traktoren bringen Licht ins Dunkel

Mehr als 50 festlich beleuchtete Traktoren werden am Freitag (16. Dezember) für eine ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Seit drei Jahren begeistern Mitglieder des landwirtschaftlichen Ortsvereins mit dieser Veranstaltung die Metelenerinnen und Metelener. Mit dabei ist auch Familie Diesen mit ihrem Gefährt aus Chicago.

Einen weiten Weg hat er bereits hinter sich, der rot-weiß lackierte Traktor der Marke IHC. Gebaut im amerikanischen Chicago kam er in den 1980er Jahren auf einen Hof in der Leerer Bauerschaft Haltern. Seitdem war der Bolide auf den Feldern unterwegs und ist seit einigen Jahren in der Pflege von Olaf Diesen, der auf dem Gehöft einheiratete.