Trödel, Tand und echte Schnäppchen

Mit ihrem Nachtflohmarkt landete die Clique „M-Town“ einen Volltreffer. Auf dem gesamten Sendplatz herrschte tolle Stimmung und diese zog sich weiter bis in den Innenhof vor dem Bürgerhaus. Auch das Rahmenprogramm inklusive Tombola konnte sich sehen lassen.

Tolle Verkaufsatmosphäre herrscht am Samstag unter den schattenspendenden Bäumen des Sendplatzes. Insgesamt 76 Teilnehmende hatten sich für die Premiere des Nachtflohmarkts angemeldet.Auch der Innenhofbereich des Bürgerhauses wurde mit Ständen belegt. Die Resonanz war so groß, dass der Sendplatz für die Stände nicht ausreichte.Auch das Rahmenprogramm, hier die Popcorn-Maschine, trug zum Gelingen des Flohmarktes bei.

Der Marktplatz erinnert am Samstag an Ereignisse wie Kirmes oder Fettmarkt. Der Nachtflohmarkt hat sichtlich Erfolg. „Die Resonanz ist unbeschreiblich gut. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, zeigt sich Julia Langhorst sichtlich begeistert. Zusammen mit 20 anderen Mitgliedern der M-Town-Clique hat sie in den letzten Monaten den Trödelmarkt auf die Beine gestellt.