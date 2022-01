Unterwegs mit den Sternsingerinnen

Metelen

Mehr als hundert Sternsinger machten sich am Dreikönigstag auf den Weg zu den Häusern des Ortes, um den Menschen den Segensspruch zu bringen. Nach einem Aussendungsgottesdienst zogen die Mädchen und Jungen in Gruppen in ihre Bezirke. Dort wurden sie teils schon erwartet. Am morgigen Samstag wird die Aktion fortgesetzt. Dann sind die übrigen Bezirke Metelens an der Reihe.

Von Irmgard Tappe