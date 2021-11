UWG bringt neue Variante – und hält an der Zufahrt fest

Zur Sondersitzung des Rates am Montag, die sich vornehmlich mit dem Feuerwehrgerätehaus beschäftigen wird, gibt es neue Anträge der UWG- und der CDU-Fraktion. Und auch die Feuerwehr selber äußert sich zu den umstrittenen Planungen.

Am Montag ist der Anbau ans Spritzenhaus erneut Thema im Rat.

Sie sei bemüht, „allen Interessensgruppen eine vertretbare Lösung anzubieten“, schreibt die UWG-Fraktion in einem Antrag zur Sondersitzung des Gemeinderates, der sich am Montag mit dem Feuerwehrgerätehaus-Anbau beschäftigt. Ausdrücklich Bezug nehmend auf die Stellungnahme der Schützen- und Musikvereine sowie auf die Unterschriftenliste von Anliegern bringen die Unabhängigen in der Bürgervertretung jetzt eine neue Variante ins Spiel.