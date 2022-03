Vereinsleben nimmt Fahrt auf

Nach langer Zeit trafen sich jetzt die Mitglieder der Schützengilde Samberg, um das im Mai anstehende Fest des Vereins zu besprechen. Angesichts der diversen Ausfälle durch die Coronapandemie fielen die Berichte des Vorstandes dürftig aus – aber dafür hoffnungsvoll mit Blick auf die nähere Zukunft. Auf einer Osterversammlung verzichten die Schützen in diesem Jahr. Sie wollen aber Ende April an der historischen Vogelstange zusammenkommen.

Ein bisschen fühlte es sich bei der Generalversammlung der Samberger Schützen so an, als hätten die vergangenen zwei Jahre nicht stattgefunden. Gut 60 Mitglieder der Schützengilde saßen am Sonntagmorgen im großen Saal des Gasthofs Lampen-Pieper, während Sebastian Feldhues ein knappes Resümee zog. Bis auf die Müllsammelaktion und die Einweihung der historischen Vogelstange, gab es allerdings wenig zu erzählen. „Ich hoffe, dass sich ein solcher Geschäftsbericht nicht wiederholen muss“, betonte der Geschäftsführer.