Volles Haus im Internationalen Café

Helga Drewes (l.) begrüßte die Teilnehmenden an der vorweihnachtlich geschmückten Tafel des Internationalen Cafés, zu dem an jedem ersten Freitag im Monat ins Gemeindehaus an der Dankeskirche eingeladen wird.

„Wir sagen Euch an, den lieben Advent“, schallte es am Freitag durch die Räume des Gemeindehauses an der Dankeskirche. Das Weihnachtslied, intoniert durch Presbyterin Gesine Weritz, ist gelebte Ökumene pur, denn es ist es doch sowohl im katholischen Gotteslob als auch im Evangelischen Gesangbuch zu finden. Im Text aus der Feder der österreichischen Lehrerin Maria Ferschl geht es in der zweiten Strophe um die gegenseitige Annahme der Menschen.