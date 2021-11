Von Ort zu Ort: Vorfahrt für Radler

Metelen

Das Triangel-Projekt, das mit Fahrradstraßen auf alten Bahnlinien sechs Orte im Kreis miteinander verbindet, wird im kommenden Jahr auch in Metelen umgesetzt. In der Vorwoche wurden Anlieger und am Montag auch der Bauausschuss über das Vorhaben informiert.

Von Dieter Huge sive Huwe