Vorsichtig, aber auch beherzt helfen

Den richtigen Umgang in Notfällen, von denen Kinder und Babys betroffen sind, vermittelte jetzt ein Kursus des Malteser-Hilfsdienstes. Die Teilnehmenden erfuhren dabei nicht nur das richtige Verhalten in solchen Situationen, sondern übten auch an Simulationspuppen.

Wer Kinder betreut, übernimmt eine besondere Verantwortung für die Schützlinge. Doch trotz aller Vorsicht und Aufsicht kann es zu Stürzen, Unfällen oder Verletzungen kommen. In derartigen Situationen ist es für Betreuer wichtig zu wissen, was zu tun ist.

Um dieses Thema ging es jetzt auch in der Kindertagesstätte St. Marien beim Tages-Kursus „Erste Hilfe am Kind“. Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und -väter, Eltern und Großeltern hatten Gelegenheit, sich auf richtiges Handeln bei Kindernotfällen schulen zu lassen.

„Vorhin saßen hier alle noch mit verbundenem Arm. Da haben wir geübt, wie man einen Verband anlegt“, sagte Kursleiterin Claudia Wessels. Die MHD-Mitarbeiterin klärte die Teilnehmer über mögliche Gefahrenquellen auf und demonstrierte praktische Übungen für den Ernstfall.

Wenn das Kind zum Beispiel im Mundbereich von einer Wespe gestochen wurde, sollte die Stelle gekühlt werden, bis der Notarzt eintrifft. Weil Kleinkinder gern mal was in den Mund stecken, was da nicht hinein gehört, waren auch Vergiftungen ein Thema. „Stellen Sie Putzmittel und Medikamente nie in Reichweite eines Kindes“, warnte Claudia Wessels.

Doch draußen lauern ebenfalls Gefahren. Etwa in Form von giftigen Pflanzen. Ein Teilnehmer erinnerte sich, dass er als Kind etliche Vogelbeeren gegessen hat und ihm der Magen ausgepumpt werden musste. „Wenn ein Kind eine giftige Pflanze oder einen Pilz verzehrt hat, versuchen Sie herauszubekommen, welche Pflanze es war. Wenn es erbricht, das Erbrochene unbedingt mit ins Krankenhaus nehmen. Da kann das entsprechende Gegengift verabreicht werden“, empfahl die Kursleiterin.

Dann kündigte sie als nächste praktische Übung eine Situation an, in die niemand kommen möchte: Ein Kind liegt bewusstlos am Boden. Keine Atmung, kein Herzschlag. Die Kursleiterin demonstrierte an einer Puppe Herzdruckmassage und Beatmung beim Säugling und Kleinkind. Danach waren die Teilnehmer an der Reihe.

Lukas van Schelve, Erzieher in der Ausbildung und einziger Mann in der Runde machte den Anfang. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchte er das Kind durch Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung zu beleben. „Alles genau richtig gemacht“, war Wessels zufrieden mit dem Vorgehen. Auch bei einem Säugling wird diese Übung vorgenommen. „Da darf ich die Massage nur ganz leicht mit zwei Fingern durchführen“, beschrieb der Erzieher das Vorgehen.

Im Laufe des Tages gab Claudia Wessels den Teilnehmern noch viele wertvolle Tipps rund um das Thema „Erste Hilfe am Kind.“