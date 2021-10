Fettmarkt-Bilanz: Weniger Kommerz - dafür lieber familiär

Zufrieden mit dem Verhalten der Fettmarkt-Besucherinnen und -Besucher zeigte sich Metelens Ordnungsamtsleiterin Simone Frahling. Der Sicherheitsdienst musste lediglich am Sonntag drei Besucher des Platzes verweisen. Insgesamt seien die Menschen sehr auf Abstand bedacht gewesen, beobachtete die Verwaltungsmitarbeiterin. Und die Gäste selber? Die lobten die familiäre Atmosphäre des Marktes.

Bei Kindern und Jugendlichen besonders gefragt war der Kletterturm, den Westenergie am Mühlentor aufgestellt hatte.In reichhaltiger Auswahl

Es schien beinahe so, als ob da jemand wieder was gutzumachen habe. Im vergangenen Jahr musste der Fettmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfallen und 2019 war es das fiese Wetter, das einen dunklen Schleier über das gesellschaftliche Event legte. Dafür gab es an diesem Wochenende Sonne satt und Besucher, die Lust auf ein belebtes Metelen hatten.