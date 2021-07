Wenn das wilde Wasser kommt

„Die Menschen sind mucker geworden.“ Ralf Krude ist ein alter Hase im Versicherungsgeschäft und mit seiner LVM-Agentur seit vielen Jahren in Metelen aktiv. Er blickt auf die Anrufe von Kunden in den vergangenen Tagen zurück – seit der Zeit, als das Drama an Erft und Ahr seinen Lauf nahm. „Die Nachfrage nach Elementarversicherungen hat sprunghaft zugenommen“, so Krude.

