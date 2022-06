Wer kippte die Regentonne um?

Mit zwei streitenden Nachbarn aus der Waldseesiedlung beschäftigt sich derzeit das Amtsgericht Steinfurt. Jahrelange Konflikte eskalierten im vergangenen Herbst, als eine Regentonne umfiel. Einer der Nachbarn bezichtigte den anderen – das Gericht sollte den Fall klären. Doch die Richterin will es jetzt ganz genau wissen: Zeugen und Polizisten sollen aussagen: Bei einem Urteilsspruch treibt das die Kosten nach oben.

Eskalierender Nachbarschaftsstreit in der Waldseesiedlung beschäftigt das Amtsgericht

Wenn in China ein Sack Reis umfällt, kratzt das bekanntlich niemanden. Doch wenn in der Waldseesiedlung Metelens eine Regentonne umfällt, beschäftigen sich sogar Juristen damit. So jüngst geschehen vor dem Amtsgericht Steinfurt.