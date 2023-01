Windkraftrad zum Selberbauen

Ochtrup

Von der Pike auf soll in der Woche nach Ostern ein Kleinwindkraftrad in Eigenregie entstehen. Im Rahmen des viertägigen Workshops, den der Ochtruper Ulli Nacke auf einer kleinen Hofanlage am Alt Metelener Weg organisiert, wird die Anlage, die etwa ein Kilowatt Leistung erbringt, mit handelsüblichen Materialien gebaut. Der Österreicher Jonathan Schreiber, der das Rotor-Konzept bereits in mehr als 30 derartiger Workshops vorgestellt hat, leitet die Arbeiten. Zum Schluss der Arbeitswoche wird das Windrad an der Hofanlage aufgestellt und geht ans Netz.

Von Dieter Huge sive Huwe