Zähes Ringen um Formulierungen

Metelen

Erstmals tagte am Montagabend ein Arbeitskreis, der den Kriterienkatalog für die künftige Vergabe kommunaler Baugrundstücke erarbeiten soll. Bis zu den einzelnen Punkten gelangte das Gremium, in dem Vertreter der Ratsfraktionen und der Verwaltung zusammensitzen, indes nicht. Es ging um Grundsatzfragen, Zielsetzungen und Sanktionierungsmöglichkeiten. Am Rosenmontag wird weiterdiskutiert.

Von Dieter Huge sive Huwe