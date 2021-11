Zeitgemäß und sicher für die Wehr

Unhaltbarer Zustand: Viele Jahre lang mussten sich Metelens Feuerwehrmänner und -frauen in der Fahrzeughalle hinter den Feuerwehr-Lkw umziehen. Dieses überdies nicht ganz ungefährliche Vorgehen soll mit dem Anbau an das Gerätehaus ein Ende habenBis auf Details lässt sich der Anbau ans Gerätehaus (rot markiert) in dieser Grundrisszeichnung erkennen. Nur Kleinigkeiten, wie etwa die Verlegung des Stiefelwaschplatzes, werden für den Bauantrag noch modifiziert.

Foto: Dieter Huge sive Huwe