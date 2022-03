Zeltfest-Start: Einlass nur mit Nachweisen nach der 2G+-Regel

Die Regeln für das Party-Event am Samstag

Das Zeltfest Metelen startet am Samstag (2. April) mit dem ersten Partyabend. Topacts sind die DJane Sintiaca sowie DJ Emjo in der Festival-Area und die Discjockeys Dennis Disco und Kai mit Hits der 90er, 2000er und dem Besten von heute in der Main Area.

„Sicherheit hat bei uns Priorität“, macht Veranstalter Ludger Kock im Vorfeld der Veranstaltung auf die Regeln aufmerksam, die auch mit Blick auf Corona, einzuhalten sind. Während der kompletten Veranstaltung gilt die 2G+-Regel. Das bedeutet, dass der Einlass nur mit einem Impf- oder Genesenenausweis erfolgt. Hinzu müssen die Zeltfest-Besucherinnen und -besucher einen negativen digitalen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Hierfür öffnet auch das Drive-In-Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz an Plagemanns Mühle länger als üblich. Mindestens bis Mitternacht hat es geöffnet, so dass sich auch kurzentschlossene Nachteulen noch testen lassen können. Besonders praktisch: Der Pendelbus zum Zeltfest im Industriegebiet Peddenfeld hält auch an der Teststelle.

Dieser kostenlose Pendelbus fährt ab 21 Uhr und bis 5 Uhr alle 20 Minuten die Haltestellen Sendplatz – Testzentrum – Zeltfestplatz an. Eine Pause wird zwischen 2 und 2.30 Uhr eingelegt.

Ludger Kock rät dazu, frühzeitig zu kommen, um unnötige Wartezeiten beim Einlass und an der Garderobe zu vermeiden. Einlass ist ab 21 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro und beinhalten einen Euro für Ukraine-Flüchtlinge. Sie müssen bar bezahlt werden.

Ausgeschlossen vom Besuch sind stark alkoholisierte Besucher und Personen mit aggressivem Verhalten. Jugendliche ab 16 und unter 18 Jahren benötigen ein Jugendschutzformular („Muttizettel“), den es auf der Webseite des Zeltfestes zum Herunterladen gibt.