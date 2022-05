1000-Liter-Wassertanks für durstige Straßenbäume

„Münster schenkt aus“ und bewirtet auch in diesem Jahr die Straßenbäume in der Stadt, die es nach den trockenen und heißen Sommern der vergangenen Jahre schwer haben, sich aus eigener Kraft mit ausreichend Wasser zu versorgen.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst spürbar. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat den Bäumen zugesetzt. Die regenreicheren Wintermonate und in diesem Frühjahr haben die Wasservorräte im Boden nicht ausreichend aufgefüllt.

Deshalb geht die Kampagne „Münster schenkt aus“ auch in diesem Jahr weiter. „Wir laden erneut Nachbarschaften und Einzelpersonen ein, Straßenbäume in ihrem Quartier regelmäßig zu gießen“, sagt Projektleiter Goldbeck. „Wer sich beteiligt, trägt ganz praktisch dazu bei, Münster widerstandfähiger gegen den Klimawandel zu machen.“

Wassertanks stehen an 60 Standorten

An 60 Standorten werden zur Zeit Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern aufgestellt. Wo die Wassertanks stehen, zeigt die münster:app der Stadtwerke oder die städtische Internetseite an (www.stadt-muenster.de/umwelt). Um die Infrastruktur, die den „Baumkeepern“ die Arbeit erleichtert, kümmert sich die Stadt.

Das Wasser aus den großen Tanks, können die „Baumkeeper“ auch nutzen, um die Wassersäcke zu befüllen, die das Grünflächenamt in den nächsten Tagen an rund 600 Bäumen im Umfeld der Wassertanks befestigt. Die Säcke fassen etwa 75 Liter Wasser und haben den Vorteil, dass sie ihren Inhalt tröpfchenweise abgeben, so dass das Wasser nicht oberflächlich abfließt und auf jeden Fall bis an die Baumwurzeln vordringt.

Wassersäcke werden frei Haus geliefert

Die Wassertanks werden in einem Rhythmus von 14 Tagen automatisch wieder aufgefüllt werden, das notwendige Wasser stellen die Stadtwerke zur Verfügung. „Es gibt in den nächsten Monaten also eine Menge zu tun und dafür brauchen wir Unterstützung“, sagt Goldbeck. Er freut sich über jede Initiative für „Münster schenkt aus“, die zum Überleben möglichst vieler Straßenbäume als Lebensraum für Tiere, CO2-Speicher und Schattenspender beiträgt. "Wenn eine Nachbarschaft sich engagieren möchte, aber in ihrem Umfeld keinen Wassertank ansteuern kann, so kann das Grünflächenamt für die Bewässerung von zehn oder mehr Bäumen die Wassersäcke frei Haus liefern.

Außerdem können einzelne Wassersäcke, bei Bedarf auch Gießkannen, vom 2. Juni bis zum 30. Juni jeweils donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr am Albersloher Weg 450 vor dem Gebäude 14 auf dem Gelände der ehemaligen York Kaserne abgeholt werden (solange der Vorrat reicht). Informationen zur Kampagne „Münster schenkt aus“, die das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr gestartet hat, gibt es im Stadtportal: www.stadt-muenster.de/umwelt. Telefonische Anfragen werden unter 02 51/4 92-67 41 entgegengenommen.