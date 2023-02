1100 Narren beim Lumpenball der Stadtwache

Das Beste kommt offenbar auch in Münsters Karneval ganz zum Schluss: Mit 1100 originell verkleideten Narren geht am Freitagabend das regional größte Kostümfest im Festzelt Amelsbüren über die Bühne.

Sechs Stunden Stimmung pur erlebten die Narren am Freitagabend beim Lumpenball in Amelsbüren.

Der traditionelle Lumpenball der Karnevalistischen Stadtwache „in der Partyhochburg des münsterischen Karnevals“ (Moderator Thomas Straßburg) bietet dem Publikum sechs Stunden gute Laune pur und ein Spitzenprogramm mit Akteuren, die man zumindest so noch nicht auf den jecken Bühnen in der Westfalenmetropole gesehen hat.

„Wir fingen vor zwölf Jahren ganz klein an, waren gerade mal 76 Verkleidete im Brauhaus“, so Straßburg zu den Anfängen des Lumpenballs, der ursprünglich eine interne Veranstaltung für Stadtwachen-Soldaten als Dank für ihren Einsatz in der Session kurz vor dem Rosenmontag war. Jetzt stehen 400 Akteure im Nonstop-Feuerwerk der guten Laune auf der Bühne und „im nächsten Jahr geht’s mit mir ins Preußen-Stadion und ich dann in Rente“, scherzte Ex-Prinz Freudenthal-Akteur Straßburg.

Und schon bevor der Countdown mit einer sensationellen Lichtshow beginnt, wird es an den Tischen unübersichtlich. Egal ob Indianer, Kapitän, Meerjungfrau oder Pinguin – es wird gefeiert, was das Zeug hält. Mit dem Gardetanz der meisterlichen Roten Husaren aus Neuenkirchen servieren die blau-weißen Stadtwachen-Partykönige um Ingo und Phillip Reismann gleich zum Start einen optischen Top-Act, die fliegenden Mädels begeisterten mit ihrer außergewöhnlichen Tanzvorstellung schon bei „Westfalen haut auf die Pauke“ und der Principale-Mädchensitzung.

Mit Prinzessin Lisa aus Sprakel kommt gleich „das halbe Dorf aus Münsters Norden“ (Straßburg) auf die Bühne, unter dem Motto „Freundschaft verbindet“ gibt es seit Jahren eine enge Kooperation der Stadtwache mit der KIG Sprakel. Daran soll sich auch nichts ändern, meinte Sprakels Ehrenpräsident Roland Grünagel Arm in Arm mit Ingo Reismann, der vor drei Jahren Prinz in der nördlichen Narrenhochburg war. Weil eine Kölner Truppe mit Verspätung anreist, geht gleich noch ein karnevalistisch aktiver Stadtteil spontan in den Ring. Wolbecks Hippenmajor Martin Graß hat zwar weder den grauen Zylinder noch seinen blau-gelben Hippenornat dabei, macht aber auch als singender Cowboy eine gute Figur.

Die rheinische Showtanzgruppe „High Energy“ ist schließlich jeden Funken des Bühnenfeuerwerks wert, knapp 30 Minuten sehen die begeisterten Zuschauer unter dem Motto „1001 Nacht“ atemberaubende Hebefiguren. Drei Zugaben, eine Riesenflagge aus Köln wird geschwenkt und Münster ist endgültig im rheinischen Frohsinn angekommen. Die junge Partyband Kommando 3 aus der Domstadt („Leev Jecke, se hann sich en Rakeet verdeent!“) sorgt dann richtig für Alarm. 30 Minuten Vollgas, Konfetti, Arme hoch, Polonaise und die dicke Trumm. Mitsing-Atmosphäre vom Feinsten und die kölschen Erfolgslieder kennt ohnehin inzwischen jeder Westfale mit Karneval im Blut auswendig.

Schlager-Finale mit Partysänger Olaf Henning

Bevor Partysänger Olaf Henning („Nur ein Kuss Maddalena“, „Hol das Lasso raus – Cowboy und Indianer“) zum finalen Schlagerfestival ansetzt, erscheinen bekannte Protagonisten der lokalen Jeckenszene originell verkleidet. Die Prinzenbegleitung hat sich etwas Kreatives einfallen lassen. Adjutant Ingo Veltmann als Hippenmajor und Planungsmarschall Andreas Koch (Lady Carneval) sorgen zusammen mit Thorsten Geuting in Soldatenuniform der Stadtwache gemeinsam mit Mario I. für Furore. Der Prinz krächzt zwar mehr als er singt, aber das ist nach gefühlt 100 Auftritten in den vergangenen zwei Wochen wohl auch verzeihbar. Einhellige Meinung der Akteure: „Mehr Karneval als beim Lumpenball geht wohl nicht, die Stadtwache setzt ein dickes Ausrufezeichen hinter diese erste Session nach der Pandemie.“