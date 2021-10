120.000 Euro für das Pelikanhaus

Es ist geschafft: Die fünf münsterischen Lions Clubs haben die in Aussicht gestellten 120.000 Euro für die Inneneinrichtung der zwölf Appartements im „Pelikanhaus“ am Clemenshospital bereits zusammen. Prof. Dr. Ralf Scherer, der die Gemeinschaftsaktion koordinierte und gleichzeitig der erste Vorsitzende des Fördervereins Pelikanhaus Münster ist, freut sich darüber, „dass auch in schwierigen Zeiten der Pandemie ein so ehrgeiziges Projekt erfolgreich entwickelt werden konnte“.

In unmittelbarer Nähe des Clemenshospitals soll ein Haus gebaut werden, in dem die Angehörigen von Kindern wohnen können, die in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und speziell in der Abteilung für kinderneurologische Frührehabilitation behandelt werden. Dies sind Kinder nach Schädel-Hirn-Verletzungen und nach großen neurochirurgischen Eingriffen, die oft monatelang in der Klinik liegen müssen. Hier sollen Eltern – und an Wochenenden vielleicht auch Geschwister, Kinder und Großeltern – ein Zuhause auf Zeit finden, ganz in der Nähe ihres kranken Kindes.

Gemeinsames Projekt von fünf Lions Clubs

Das „Pelikanhaus“ war das erste Projekt der neu gegründeten Abteilung Fundraising der Alexianer in Münster. Um die Aktivitäten des bereits bestehenden Freundeskreises des Clemenshospitals mit denen des Fundraisings zu verschmelzen, war im April 2018 beschlossen worden, den Freundeskreis aufzulösen und das Restvermögen im Wert von rund 12.000 Euro dem Projekt „Pelikanhaus“ zugutekommen zu lassen. Es entstand die Idee, das „Pelikanhaus“ zu einem gemeinsamen Projekt aller fünf münsterischen Lions Clubs zu entwickeln.

Noch bevor die Clubs ihre Meinungsbildung abgeschlossen hatten, schritten zwei von ihnen mit einem gemeinsamen Golfturnier in Nordkirchen zur Tat. Ein voller Erfolg, so dass ein weiteres direkt geplant wurde.

Großzügige Spende aus den USA

Die fünf Clubs wollten die Summe durch zusätzliche gemeinsame Aktivitäten aufbringen, ohne die laufenden sozialen Projekte in den einzelnen Clubs dadurch zu beschneiden. Es folgten eine Benefizgala im GOP-Varieté, ein gemeinsamer Adventskalender mit den Leos in den Jahren 2019 und 2020 sowie ein für Mai 2020 geplantes und im September nachgeholtes Golfturnier. Ein weiteres Turnier hat kürzlich auf der Anlage des Golfclubs Münster Wilkinghege stattgefunden.

Ende 2020 waren rund 60.000 Euro gesammelt. Das Projekt stieß dann auf die Aufmerksamkeit der Stiftung der Lions Clubs International Foundation in der Zentrale der Lions Oak Brook/USA; von dort wird das Projekt nun mit 71.000 Dollar unterstützt.