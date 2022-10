16-Jährige aus Münster-Handorf vermisst

Wer hat dieses Mädchen gesehen? Die Polizei Münster sucht die 16-jährige An Vy N. aus einem Kinderheim in Münster-Handorf - und hofft mithilfe der Veröffentlichung eines Fotos auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem 2. Oktober 2022 wird die 16-jährige An Vy N. aus einem Kinderheim in Münster-Handorf vermisst. Das teilt die Polizei mit. An dem Abend habe die Vermisste gegen 21 Uhr geschrieben, dass sie heute nicht in die Unterkunft zurückkehren würde.

Seitdem ist sie nicht mehr erreichbar. Das sei ungewöhnlich für sie, heißt es weiter. Es gibt Hinweise, dass sie sich zu dem Zeitpunkt im Bereich Bramsche aufgehalten haben könnte.

So sieht das Mädchen aus

Die Vietnamesin ist circa 1,50 Meter groß, 53 Kilogramm leicht und zierlich. Sie hat schulterlange schwarze Haare und war mit einer schwarzen Collegejacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Vermutlich führte sie einen E-Scooter mit.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.