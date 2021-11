16-jährige Fußgängerin von Fahrradfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin in Hiltrup angefahren. Er erkundigte sich nach dem Befinden der 16-Jährigen und fuhr dann davon .Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr an der Straße An der Alten Kirche mit einer 16-jährigen Fußgängerin kollidiert und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die 16-Jährige war laut Mitteilung der Polizei auf der Fahrbahn in Richtung Meesenstiege unterwegs. Als sie wahrnahm, dass sich ein Radfahrer von hinten nähert, ging sie weiter nach links auf den Gehweg, um dem Unbekannten Platz zu machen. Dieser wich allerdings zeitgleich in dieselbe Richtung aus und stieß mit der 16-Jährigen zusammen. Beide stürzten auf den Boden. Der Radler erkundigte sich noch kurz nach dem Befinden des Mädchens, fuhr dann aber davon.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.