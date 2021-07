16-Jähriger am Schlossplatz mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach einer Messerattacke am späten Freitagabend am Schlossplatz, bei der ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist bei der Polizei Münster eine Mordkommission im Einsatz.

Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt, war es nach ersten Erkenntnissen gegen 23.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zweier Personengruppen auf einer Grünfläche vor dem Schloss gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll dann ein zunächst Unbekannter ein Messer gegen den 16-Jährigen eingesetzt haben. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleiter.

„Der 16-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden und ist mittlerweile außer Lebensgefahr“, erläuterte der Leiter der Mordkommission, Rainer Wilp, die schwere Verletzung. „Wir konnten in Tatortnähe mehrere Begleiter des mutmaßlichen Haupttäters vorläufig festnehmen“, sagte Wilp weiter.

Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang erklärte, die genauen Hintergründe des Streits seien unklar, die Ermittlungen und die Fahndung nach dem vermutlichen Schuldigen dauerten an.

Erst am 11. Juni war es am Aasee zu einer Messerattacke gekommen. Dabei erlitt ein 20-Jähriger an der Torminbrücke so schwere Verletzungen, dass er ebenfalls zunächst in Lebensgefahr schwebte. Der mutmaßliche Täter wurde einige Tage später gefasst.