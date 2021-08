1600 Mantaplatten täglich für Flutopfer

Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet, nur die Einschusslöcher fehlten. So beschreibt der Event-Caterer Carsten Hoppe aus Handorf die Lage in den von Flutkatastrophen betroffenen Gebieten in der Eifel. Ende Juli war Hoppe, den viele als „Pommes Män“ von der Videoplattform Youtube kennen, wo er Fast-Food-Rezepte erläutert und ausprobiert, mit seinem mobilen Imbisswagen und einem Team Helfer eine Woche lang im Ahrtal unterwegs und hat dort kostenlos Essen und Getränke verteilt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert